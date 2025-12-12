La Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) suspendió temporalmente los trabajos de los saldos de obra del proyecto “Mejoramiento de la Plaza de la Constitución”, luego de que el equipo técnico identificara que la conexión del desagüe del baño subterráneo (construido en gestiones anteriores) fue instalada a una altura inadecuada que impide el funcionamiento por gravedad del sistema de evacuación de aguas negras.

Según el comunicado emitido por la comuna, de no corregirse este defecto, el servicio higiénico podría presentar “colapsos, aniegos y fallas permanentes”.

EXPLICA. El gerente de Obras Públicas, Miguel Victorio, explicó que esta deficiencia fue hallada al revisar el expediente de saldos heredado del 2018.

“La salida del punto de desagüe del servicio higiénico subterráneo no cuenta con la profundidad necesaria”, señaló Victorio, quien precisó también que el punto de vertimiento está ubicado a 2.40 metros del nivel del suelo terminado, mientras que la nueva ampliación del baño tendrá entre 2.60 y 2.70 metros de profundidad, lo que hace imposible evacuar por gravedad.

El gerente señaló que la suspensión no generará sobrecostos para la municipalidad.

El contrato asciende a S/ 2.1 millones. Recordó que, además del saneamiento, el proyecto incluye la refacción integral de las piletas, iluminación, riego por aspersión, pisos, bancas y la ampliación total del baño subterráneo.

Aunque la obra estaba prevista para culminar en enero, la reprogramación obligará a extender el plazo hasta febrero de 2026.

Frente al problema hallado, la municipalidad dispuso incorporar un sistema de bombeo de aguas negras y advirtió que, de no corregir el defecto, habría significado la reducción de la altura de los servicios higiénicos a solo dos metros, acción que calificó como “inadecuada” para el servicio de alto tránsito y además podría ocasionar colapsos e incluso inundaciones a corto plazo.

“Lo que menos queremos es dejar un proyecto que no sea sostenible para los próximos años”, señaló.