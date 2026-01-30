Este lunes 2 de febrero inicia la entrega de la nueva Tarjeta Única de Circulación (TUC) para taxis independientes. El documento tiene ahora una validez de 10 años, beneficiando a los 875 inscritos y a todo transportista que busque formalizarse en la Incontrastable.

Características

El gerente de Tránsito y Transportes de la MPH, Jorge Quispe, detalló que el proceso incluye una constatación de características. Las unidades deben pesar como mínimo 1000 kg, tener una cilindrada de 1250 cc y no exceder los 20 años de antigüedad.

“A diario va a ser atendido un promedio de 60 conductores por orden de placa, de manera alfabética, para así mantener el orden”, detalló el funcionario.

Los requisitos

Los interesados deberán presentar una solicitud dirigida al alcalde, la tarjeta de identificación vehicular, el número de licencia de conducir, la inspección técnica, el SOAT o AFOCAT; además de una declaración jurada de no tener condenas por delitos de tráfico de drogas, lavado de activos o defraudación tributaria.

“Si esa declaración es falsa, el conductor queda sujeto a las denuncias respectivas. Vamos a cotejar esta información con la PNP o el PJ para verificar si han mentido”, explicó el funcionario. El trámite tiene un costo de S/ 208.30.