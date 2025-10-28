Lunes trágico para una familia. Tres personas, una madre y sus dos hijos, resultaron heridos, luego que un automóvil se despistara y cayera a un abismo. La mañana de hoy, a las 09:00 horas en el Barrio Tingo S/N Caserío de Huacuas - Huasahuasi.

El despiste y volcadura se produjo dejando daños materiales de un vehículo de placa de rodaje AP-8940, el cual se encontraba a 25 metros hacia el abismo, terminando en un sembrío y lesiones severas a los ocupantes.

Los heridos fueron identificados como Juan Ricaldi León (35), con policontusiones y traumatismo encéfalo craneano (TEC), el más grave quien fue trasladado al hospital regional Félix mayorca Soto de Tarma. Ana León Yantas (67), con policontusiones y William Ricaldi León (35), también con policontusiones.

Pobladores de la zona alertaron de inmediato a la Comisaría de Huasahuasi, cuyos agentes acudieron para brindar auxilio y coordinar el traslado de los afectados hacia un centro de salud.

Asimismo, se comunicó telefónicamente al Representante del Ministerio Público, Elías Revilla Zambrano, fiscal de turno de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarma, quien dispuso se realicen las diligencias del caso.