La Compañía de Bomberos N.° 58 de Tarma atraviesa una situación crítica luego de que le suspendieran los servicios de agua potable y electricidad por una deuda aproximada de S/ 2,100, correspondiente a tres meses de consumo.

Según la denuncia difundida, la Municipalidad Provincial de Tarma no habría cumplido con asumir el pago de los servicios básicos, tal como se habría establecido en un convenio con la institución. Esta situación compromete las condiciones en las que los bomberos desarrollan sus labores de preparación y respuesta ante emergencias.

La falta de agua y electricidad ha generado preocupación entre los ciudadanos, quienes advierten que esta situación podría dificultar la atención de incendios y otras emergencias que requieran una intervención inmediata.

Ante la suspensión, se solicita la colaboración de la población para ayudar a la compañía a superar esta dificultad y recuperar los servicios indispensables para su funcionamiento.

Las personas interesadas en brindar apoyo pueden comunicarse con el jefe de la compañía, Roberto Velásquez.

Mientras tanto, se espera que la deuda sea atendida a la brevedad y se esclarezca el cumplimiento de los compromisos asumidos, a fin de que los bomberos puedan continuar atendiendo las emergencias y protegiendo a la población de Tarma.