Tarma: El clásico del centro es para el dueño de casa

Disputado. Por la Fecha 5 del Clausura, el ADT se reencontró con el triunfo y venció a su clásico rival el Sport Huancayo 1 a 0.

El partido empezó con mucha intensidad e iba de ida y vuelta, un encuentro donde ambos equipos partieron con diferentes sistemas. Sin embargo, el partido, a pesar de estar parejo, tenía al ADT con más oportunidades de gol. En otras palabras, el peso de la localía era evidente.

El cuadro de casa estuvo bien en el tema individual con Gustavo Dulanto, Gu Rum Choi, John Narváez, Adrián Fernández, pero en lo colectivo sin un estilo definido.

En tanto, el “Rojo Matador” con dos centrales en su esquema: Marcelo Gaona y Yonatan Murillo, además de ser verdaderas murallas, quitaban ideas al rival.

En ese ínterin, salió lesionado Carlos Cabello e ingresó Nazareno Bazán.

En la segunda mitad el ritmo del partido era mucho más intenso que en el primer tiempo, llegando más el Vendaval Celeste, es así que a los 58 minutos Joao Rojas enfiló un potente remate, haciendo que el golero huancaíno Ángel Zamudio volara y evitara la caída de su arco.

Seguía el ataque celeste y a los 77 minutos otra jugada de Joao Rojas quebró a uno y otro defensa y, de un “fierrazo” al ángulo superior izquierdo, anotó el gol esperado por la afición tarmeña. A los 96 minutos culminó el partido con el triunfo del ADT 1 a 0.

Luego del gol se desató una gresca entre los comandos técnicos, obligando al árbitro Augusto Menéndez a expulsar a los dos asistentes Guzman Fernández y Cristian Ruggeri respectivamente.