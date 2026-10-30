Una pareja de esposos y su menor hijo que retornaban de la provincia de Tarma luego de haber realizado la compra de un lote de flores para venderlos durante el feriado por el Día de Todos los Santos, resultaron heridos tras volcar el vehículo donde iban a bordo.

El accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves en el km. 29.680 de la carretera Jauja Tarma, en el sector de Lomo Largo, protagonizado por una minivan de placa AMP 655 que era conducido por Edwardo Ramirez Aquino (55). El comerciante retornaba a Jauja junto a su esposa Lidia Estares Caballero (50) y su menor hijo Eddil (12), todos ellos resultaron con múltiples golpes.

Hasta el lugar del accidente se movilizaron los miembros de Compañía de Bomberos de Jauja y los Policías de Carreteras Acolla, quienes prestaron auxilio a los heridos trasladándolos al hospital Domingo Olavegoya.

Durante las diligencias, el conductor refirió que tuvo que realizar una brusca maniobra por evitar atropellar a un animal que salió sorpresivamente a la pista.