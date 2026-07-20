Terrible. La Policía Nacional investiga un presunto feminicidio tras la muerte de una joven profesional en salud en la provincia de Tarma. El hecho sucedió en horas de la madrugada de ayer, aproximadamente a las 03:00 horas, en una moderna vivienda de la primera cuadra del Jr. Chanchamayo cerca del estadio Unión Tarma.

La joven perdió la vida cuando, tras una agria discusión con su pareja habría caído desde la azotea de la edificación de cuatro pisos. Se trata de Sadith Stefani García Santos de 27 años licenciada en Enfermería.

De acuerdo con la información policial, la víctima habría sido lanzada desde el cuarto piso de la vivienda por su pareja identificado por los agentes como Kenny Roberto F. L. también de 27 años. El hecho está en investigación.

Según narró la madre de Sadith García, ella se enteró del hecho cuando recibió la llamada precisamente de Kenny Roberto, quien le dijo que tras una ligera discusión la empujó desde la azotea ubicada en el cuarto piso.

Tras el lamentable suceso, el cuerpo totalmente destrozado por la gravedad y la altura, fue trasladado a la morgue del hospital Félix Mayorca Soto para la respectiva necropsia de ley dispuesto por el Representante del Ministerio Público, Dr. Roberto Juan Pianchachi Toalino, titular del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tarma.

Luego de algunas horas el presunto responsable fue detenido por la policía en el interior de dicha vivienda.

A su salida del inmueble, los familiares y vecinos de Sadith García le gritaban: “asesino, desgraciado, vas a pagar todo lo que has hecho”. El detenido optó por guardar silencio en todo momento y fue subido al patrullero rumbo a la dependencia policial para iniciar las investigaciones del caso.

Mientras, la familia pedía justicia y que el presunto feminicida pague por la muerte de la joven.