Noche amarga para ADT de Tarma. El cuadro celeste tropezó en su fortín y terminó cayendo 3-2 ante Juan Pablo II, resultado que lo complica en la tabla del Liga 1.

El vendaval tarmeño arrancó desde el pitazo inicial. A los 5’, el “Chin” Luis Benites casi rompe el cero y el local arrinconaba a la visita, pero le faltaba la estocada final. Y en el fútbol el que perdona paga: a los 11’, en una contra letal, Maximiliano Juambelz silenció el estadio con el 1-0.

ADT siguió empujando, pero chocó con su propia ansiedad. Ya en el complemento del primer tiempo, otra contra fulminante terminó en los pies de Nilton Ramírez, que firmó el 2-0.

En el segundo tiempo el “Vendaval Celeste” reaccionó. Jonatan Bauman descontó y luego, tras centro de Benites, Joao Rojas metió un cabezazo para el empate. El estadio rugía y el tercero parecía caer… pero no.

Cuando ADT estaba jugado al ataque, un córner mal defendido terminó en el gol de Paolo Fuentes para sellar el 3-2 final. Baldazo de realidad en Tarma y bronca total en la tribuna.