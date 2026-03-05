El Poder Judicial dictó 35 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Edwin Colachagua P. (33), hallado responsable del delito contra la libertad sexual en agravio de su hijastra menor de edad. Los hechos ocurrieron en una vivienda alquilada del distrito de Palca, en la provincia de Tarma.

Durante el juicio, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Tarma presentó diversos medios probatorios, entre ellos la declaración de la menor en Cámara Gesell, así como pericias médicas y psicológicas que permitieron acreditar la responsabilidad del acusado. La fiscal adjunta Luz Fiorella Medina Zambrano estuvo a cargo de sustentar el caso.

Según la investigación fiscal, el hombre aprovechaba los momentos en que su conviviente, madre de la menor, salía a trabajar a la chacra junto con sus otros hijos para quedarse a solas con la víctima y cometer los hechos. Los episodios habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, cuando la menor tenía 12 años.

El caso se conoció en julio de 2024, cuando la madre llevó a la niña a un establecimiento de salud por una gripe. Durante la evaluación, una obstetra detectó que la menor tenía varios meses de embarazo, situación que motivó la denuncia correspondiente.

Tras iniciarse las investigaciones, el acusado fue detenido el 24 de octubre de 2024 cuando acudió al hospital Félix Mayorca Soto para realizar trámites relacionados con el nacimiento del bebé. Desde entonces permanecía recluido en el penal de Tarma, donde continuará cumpliendo la condena impuesta por el Poder Judicial. Actualmente la menor y su hijo se encuentran bajo protección en un centro de atención residencial.