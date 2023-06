El hecho ocurrió ayer al promediar las 10 de la mañana en el centro de salud de Chilca ubicado en el jirón Humbolt. El techo de la sala de dilatación del centro médico, se partió y cayó encima de una cama que alberga a embarazadas en proceso de dilatación previo al parto. Cuando ocurrió el accidente no había ninguna paciente, pero nos preguntamos: ¿tenemos qué esperar una tragedia?.

Según se podía ver en las fotos tomadas cuando ocurrieron los hechos, el foco quedó colgado, y el techo partido en dos, mientras que los restos de madera y cemento estaban encima de una cama hospitalaria.

El director de la micro red de Chilca, Robert Quintanilla dijo que la caída del techo ocurrió porque en el establecimiento de salud se están haciendo reparaciones y cuando los obreros, trabajaba en el techo de la sala de dilatación, este cedió por el estado deplorable de las maderas podridas, desde hace muchos años.

Asimismo, mencionó que la infraestructura se debilitó más con la lluvia intensa que ocurrió el día anterior.

El funcionario, comentó que no pueden dejar de atender mientras se realizan las reparaciones, ya que el establecimiento de salud es I-4 donde se atienden las 24 horas del día y no pueden dejar de asistir a los pacientes, ya que no tienen otro local.

Cabe mencionar que gran parte de los ambientes del centro de salud de Chilca, que tienen más de 85 años de antigüedad, son prefabricados, con techos de triplay, donde anidaban las palomas.

Siempre que ocurren lluvias intensas, el establecimiento termina hecho una coladera y el agua discurre por los techos y las paredes como si fuera un colador, lo cual afecta a los pacientes y al personal que labora allí.

PRECISA

El director de la Red Valle del Mantaro, Cristian Matamoros manifestó que hace 10 días que se realizan las reparaciones, de los techos y durante el proceso de reparación los obreros encuentran muchas zonas dañadas. Refirió que en la anterior gestión se habían realizado reparaciones y aún así el establecimiento está en pésimas condiciones hace muchos años.

El funcionario acotó que la reparación del establecimiento y la ampliación tiene un presupuesto de más de 250 mil soles. Otro local que está en pésimas condiciones es el centro de salud La Libertad que está declarado inhabitable. Es por ello que de manera temporal serán trasladados al exmaterno infantil de El Tambo, hasta que sean enviado al nuevo hospital que se construye en la cooperativa Santa Isabel.

En Huancayo y Concepción existen 124 centros de salud para la atención en el primer nivel de atención.

El director regional de Salud de Junín, Gustavo Llanovarced informó que 76 establecimientos de salud en Junín están en condición de riesgo. Acotó que ya cuentan con el presupuesto para realizar reparaciones en 20 establecimiento, aunque en muchos casos como Chilca o La Libertad lo que corresponde es construir un nuevo local.