El techo de la institución educativa “Los Andes” ubicado en el anexo de Uñas, se encuentra infestado de palomas, cuyas heces generan alergias y problemas respiratorios a los alumnos y maestros, así lo constató ayer el director de la UGEL Huancayo, Walter Oré Ramos.

Además se ve afectado por las filtraciones y aparición de hongos a causa de la humedad en la época de lluvia, situación que se evidencia hace muchos años.

espera. La directora del plantel Elizabeth Arancibia, dijo que desde marzo están esperando que la UGEL Huancayo ejecute la cobertura de los techos de las aulas, porque el agua se filtra por los techos y las paredes en época de lluvia perjudicando a los alumnos que no pueden estudiar en estas condiciones. Además un maestro falleció por cáncer a los pulmones y consideró que se debería a la infestación.

Finalmente, demandó Gobierno Regional de Junín, ejecutar el techado de la losa deportiva y coloque gras sintético, que se comprometió al inicio de gestión y hasta ahora no cumplen.

El plantel de secundaria, atienden a 240 estudiantes migrantes de Pariahuanca, Lampa, Surcubamba y Santo Domingo de Acobamba, en busca de un mejor futuro.