Una tragedia enluta a la selva central. Un bebé de apenas un año de edad perdió la vida tras ser atropellado accidentalmente por una camioneta cuando el conductor realizaba una maniobra de retroceso en un grifo ubicado en la avenida Marginal, en el sector de Sangani, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo.

El fatal accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Toyota Hilux de color rojo, identificado como Kevin (25), se disponía a salir del establecimiento luego de abastecer combustible. Al retroceder el vehículo, el joven no logró observar por los espejos retrovisores que el menor se encontraba en la parte posterior de la unidad.

El impacto fue inmediato y provocó graves lesiones al pequeño. Al percatarse de lo ocurrido, el conductor reaccionó rápidamente y trasladó al niño al hospital de apoyo de Pichanaqui con la esperanza de salvarle la vida. Sin embargo, el médico de turno solo pudo confirmar que el menor había llegado sin signos vitales.

Tras el hecho, agentes policiales intervinieron al conductor, quien fue detenido por el presunto delito de homicidio culposo. La camioneta fue incautada para las diligencias y pericias que permitan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

De acuerdo con las primeras versiones recogidas en el lugar, la madre del menor habría llegado al establecimiento en busca de trabajo y dejó momentáneamente al bebé sin supervisión, situación que habría derivado en la fatal tragedia.