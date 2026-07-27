Los ciudadanos que viajan desde Lima hacia Huancayo y otras provincias y regiones del centro del país atraviesan un complicado panorama durante el fin de semana previo a Fiestas Patrias.

La Carretera Central registra una intensa congestión vehicular debido a accidentes de tránsito, la alta afluencia de vehículos, el desorden que provocan autos de transporte privado y unidades de carga pesada.

Transportistas del Terminal Terrestre Wanka señalaron que algunos conductores utilizan el carril contrario para intentar avanzar, generando mayor desorden y retrasos en la principal vía de acceso a Junín. La situación ha provocado malestar entre pasajeros y transportistas por las largas horas de espera.

Uno de los casos fue el de Viviana P., quien salió de Lima el viernes por la noche con la expectativa de llegar a Huancayo la mañana del sábado y compartir el fin de semana con su familia.

Sin embargo, debido a la congestión vehicular, arribó recién a las 5 de la tarde del día siguiente, tras permanecer más de 16 horas en carretera. La demora afectó su visita familiar y su estadía en la ciudad.

Otro caso fue el de Ana M., quien perdió su pasaje de retorno a Lima debido a que el bus de la empresa de transporte no llegó en el horario previsto. La pasajera tuvo que solicitar la devolución del dinero, un trámite que calificó como complicado y que incrementó su malestar.

Pasajes con precios elevados

Pese a las dificultades en la vía, los transportistas continúan ofreciendo servicios desde el Terminal Terrestre Wanka y alrededores, a la espera de que el tránsito se normalice en las próximas horas.

Los pasajes desde Huancayo hacia Lima oscilan entre 50 y 80 soles durante el día; mientras que, en horario nocturno pueden incrementarse entre 80 y 120 soles. En el terminal de Yerbateros, en Lima, los precios llegan desde 120 hasta cerca de 200 soles, según transportistas, debido a la alta demanda.