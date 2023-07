Los dirigentes de los transportistas interprovinciales de carga así como transporte de pasajeros, señalaron que no apoyan el llamado a un paro para el 19 de julio debido a que recién se vienen recuperando económicamente. Esto todavía sería debatido en una asamblea nacional las próximas semanas.

Correo se comunicó con el dirigente de la Unión Nacional de Transportistas del Perú (UNTP) en la región Junín, Walter Solano, quien manifestó que su gremio no evaluó la medida, no obstante, los hombres de transporte de carga pesada, no tendrían la intensión de paralizar.

“Hay opiniones divididas. Por el momento acordamos no participar, pero la próxima semana se someterá a una nueva votación. En nuestro caso, la principal queja, es el incremento del combustible, pero como el diésel bajó su precio en los últimos meses, no tendríamos motivos para paralizar. Nosotros no nos vamos a meter en cuestiones políticas”, dijo Solano.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Huancayo: dopan a fiscalizador en bar y atrapan a tres

Por la Asociación de Transportistas Interprovinciales de Junín, respondió Uriol Oscátegui. “A título personal no estoy de acuerdo, porque esto solo genera atraso para nosotros, que recién nos estamos recuperando de la pandemia y paros anteriores. La próxima semana evaluaremos”, refirió.