La intervención de ciudadanos permitió la captura de un hombre que fue condenado a siete años de prisión efectiva por un delito contra la libertad sexual en agravio de una adolescente de 15 años, en un hecho ocurrido en Huancayo.

El caso se remonta a la noche del 24 de septiembre de 2025, cuando la menor caminaba junto a su hermana de 8 años por el jirón Julio Sumar con dirección a la avenida Mariscal Castilla. En ese momento, el sujeto la interceptó y realizó actos indebidos sin su consentimiento, intentando luego darse a la fuga.

Ante los gritos de auxilio de la menor de 8 años, dos jóvenes acudieron al lugar y lograron retener al agresor hasta la llegada de Serenazgo, que lo trasladó a la comisaría de El Tambo, donde se formalizó la denuncia correspondiente.

Tras el proceso judicial, el Primer Juzgado Penal Colegiado Transitorio Subespecializado en delitos de violencia contra la mujer dictó la condena, luego de que el Ministerio Público acreditara la responsabilidad del acusado con pruebas suficientes. Además, se ordenó el pago de S/ 4,000 como reparación civil a favor de la víctima.