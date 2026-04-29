Luego de la renuncia de Piero Corvetto, la Junta Nacional de Justicia puso en marcha el proceso para designar al nuevo titular de la ONPE.

La convocatoria fue oficializada el 29 de abril de 2026 mediante una resolución que aprueba las bases del concurso público de méritos.

El procedimiento busca elegir a la autoridad que dirigirá el organismo electoral por un periodo de cuatro años, con posibilidad de renovación.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 8 de mayo de 2026, como parte de un cronograma que culminará con la designación a inicios de julio.

El concurso contempla cuatro fases eliminatorias: evaluación de conocimientos, revisión curricular, presentación de un plan de trabajo y entrevista personal. Cada etapa exige un puntaje mínimo aprobatorio y busca medir tanto la experiencia como la capacidad de gestión de los postulantes.

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