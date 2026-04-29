Dos presuntos integrantes de la banda criminal “Los Finos” fueron capturados por agentes de la Policía Nacional al ser implicados en el delito contra el patrimonio en la modalidad de receptación agravada.

La intervención de la DIVINCRI Arequipa – GOIE se llevó a cabo en dos stands del Centro Comercial Nuevo Mundo, conocido como “La Muela”, ubicado en la Av. Jorge Chávez, Cercado de Arequipa. Los detenidos fueron identificados como Edgar Huamán (28) y Luis Alemán (30).

Durante el registro de ambos locales, se incautó 50 celulares de diferentes marcas con IMEI reportados como robados, 15 tapas de celulares con IMEI vinculados a equipos sustraídos, una laptop, 2 USB, S/ 1,000.00 en efectivo, 2 discos duros, 20 porta chip con IMEI erradicados y una máquina “chinera” utilizada para desbloqueo de IMEI y FRP.

Los dos investigados fueron detenidos en flagrancia, ya que se encontraban en posesión de diversos equipos móviles, los cuales, al ser consultados en el sistema de OSIPTEL, figuraban como sustraídos. Los detenidos fueron trasladados a la Comisaría PNP Palacio Viejo, donde se continúan las diligencias conforme a ley.

Cabe mencionar que el sector es conocido como punto de comercialización ilegal de celulares robados.