Un hombre de 33 años, conocido como “Cristy”, fue detenido por agentes de la Policía Nacional tras ser acusado de estafar cerca de S/97 mil a una empresa dedicada a la venta de medicamentos en Arequipa.

La intervención estuvo a cargo de la DIVINCRI Arequipa – Área de Investigación de Estafas, luego de la denuncia presentada por el representante de la empresa Aliclick Sistem SAC, quien detectó una serie de irregularidades en los cobros por uno de sus trabajadores.

Según las investigaciones, el detenido se desempeñaba como repartidor delivery y, desde setiembre de 2025, entregaba productos, cobraba a los clientes y posteriormente falsificaba comprobantes de pago, como facturas y vouchers, para apropiarse del dinero.

El perjuicio económico asciende a S/ 96,972.00, producto de lo que sería una modalidad sistemática de fraude.

Tras labores de inteligencia, el personal policial ubicó al trabajador cuando se trasladaba a bordo de un vehículo menor, y lo detuvo por su presunta implicancia en los delitos contra el patrimonio (estafa) y contra la fe pública (falsificación de documentos).