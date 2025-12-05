Una madre que cumplió 61 años, murió tras recibir una cornada de su toro. Sus familiares la trasladaron a la posta de salud donde lamentablemente informaron que nada se podía hacer para salvarla.

El hecho sucedió en el barrio Huayllacancha del distrito de Yanacancha en Chupaca. La humilde agricultora Aydee Nelly Aliaga Yauri, se encontraba cuidando a sus animales, cuando el vacuno la embistió causándole graves lesiones.

De acuerdo a las investigaciones, el miércoles último, Aide Aliaga estaba alimentando al animal, cuando el toro le dio una violenta cornada.

La agresión fue tan fuerte que la mujer no pudo escapar, fue trasladada al centro médico donde según los deudos, el personal demoró al menos 10 minutos para atenderla, luego solo informaron el deceso.

El uno de diciembre Aidé había cumplido 61 años, acompañada de sus seres queridos. Los pobladores de la zona lamentaron el triste final de la madre que era muy querida en Yanacancha.

El velorio se realiza en el barrio Huayllacancha y el sepelio será hoy viernes en el cementerio de San Pedro de Huáscar en Yanacancha.

Su esposo Alejandro Archi Artica e hijos lloran por la irreparable perdida.

Según los ganaderos que crían animales, el toro es el animal más peligroso de la granja, nunca se debe fiar uno de él: sin avisar, un toro dócil y sumiso puede revolverse y causar serias heridas o incluso la muerte.