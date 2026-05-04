Un trágico accidente laboral se registró en la minera Alpayana, ubicada en Casapalca, distrito de Chicla, provincia de Huarochirí. Un trabajador minero perdió la vida de manera instantánea luego de que una roca de gran tamaño se desprendiera repentinamente mientras realizaba sus labores en el interior de la mina.

El impacto fue fulminante. El obrero quedó atrapado sin posibilidad de reacción, ante la mirada de sus compañeros, quienes intentaron auxiliarlo, pero lamentablemente ya nada pudieron hacer para salvarle la vida. La escena generó gran conmoción entre los trabajadores del área.

Tras el accidente, se activaron los protocolos de emergencia y se dio aviso a las autoridades competentes. Efectivos y peritos especializados iniciaron las investigaciones para determinar las causas del desprendimiento de la roca y si se cumplieron las medidas de seguridad correspondientes.

Hasta el cierre de esta nota, la empresa minera Alpayana no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido, mientras se espera información sobre la identidad del trabajador fallecido y el reporte final de las autoridades.

El hecho ha generado preocupación entre los trabajadores de la zona, quienes exigen mayores medidas de seguridad para evitar nuevos accidentes en las operaciones mineras.