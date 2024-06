Ayer se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y desde el 2022 a la fecha, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) registró 375 actas de infracción de las empresas en el país en las que se encontraron casos de trabajo infantil. “En la región Junín se sancionó a 8 empresas por tener a menores trabajando, en su mayoría en construcción civil, también hemos encontrado a un menor como vigilante en una discoteca y otras empresas tenían a menores laborando sin el permiso correspondiente”, refirió la sub intendente de fiscalización e instrucción de la Intendencia Regional de Junín, Nora Zegarra. Para una microempresa, el monto de la sanción por trabajo infantil es de 50 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), para una pequeña empresa la multa es de 100 UIT, y para una no mype es de 200 UIT.

“Se considera trabajo infantil a las actividades productivas que realizan niñas, niños y adolescentes que tienen menos de la edad mínima permitida para trabajar, que es 14 años, o que, teniendo la edad mínima permitida, no tengan la autorización de la entidad correspondiente, o realicen trabajos o actividades considerados como peligrosos”, señaló.

Normativa

Nora Zegarra, dijo que los menores de 14 años pueden trabajar, siempre y cuando no exista explotación económica y su actividad laboral no afecte su proceso educativo, exponga al riesgo o peligro, o sea nocivo para su salud. “Además, tanto los empleadores como los adolescentes deben saber que la jornada máxima de trabajo no puede exceder de cuatro horas diarias ni de 24 horas semanales, si es que el menor tiene 14 años. En caso tenga entre 15 y 17 años, no puede exceder de seis horas diarias ni las 36 horas semanales”, precisó.

En tanto, la funcionaria informó que, la Sunafil contribuye con la prevención y erradicación del trabajo infantil mediante las acciones preventivas, como capacitaciones y campañas de sensibilización, dirigidas a empleadores, trabajadores y población vulnerable. “En la jurisdicción las que incurren en infracciones son las micro y pequeñas empresas. Exhortamos a los empleadores a informarse”, refirió. Agregó que, “la Sunafil puso a disposición de los ciudadanos, el aplicativo SOS Alerta contra el trabajo infantil y el trabajo forzoso para que, a través del mismo, se alerte sobre posibles casos de trabajo infantil y trabajo forzoso”.

De otro lado, Nora Zegarra, dio a conocer el Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) que determina que, de los 124 distritos de la región Junín, 72 presentan riesgo bajo, 36 riesgo medio y 16 riesgo alto.

Regional

El director de Derechos Fundamentales en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (DRTPE) Junín, Luis Herrera, manifestó que, “a la fecha otorgamos 4 autorizaciones a menores para que laboren en espacios permitidos; los interesados deben presentar los documentos respectivos”. Remarcó que, “no está permitido los trabajos peligrosos, como la agricultura por usar insumos químicos, ladrilleras, construcción civil, entre otros”. Asimismo, adelantó que se aprobó la Resolución Ministerial N° 240-2022-TR que da los lineamientos para la implementación del Modelo Municipal de Detección y Erradicación del Trabajo Infantil y se coordina con gobiernos de Huancayo, El Tambo y Chilca. “Ante la situación económica de los hogares que se han debilitado, los casos de trabajo infantil deben estar en aumento”, estimó.

