Lo que debía ser un feliz regreso a casa se convirtió en una pesadilla. Percy Seguil Meza viajaba rumbo a Huancayo junto a su esposa Ángela Jannet Rojas Gonzáles y sus hijas Xiara (20) y Ángela S.R. (12), a bordo de su camioneta, luego de que la menor fuera dada de alta tras un mes internada en el Hospital del Niño en Lima.

En el puente Infiernillo, en San Mateo, la unidad impactó contra una minivan que venía llena de pasajeros de Paucartambo (Pasco) y que cayó al río. El violento choque dejó 12 fallecidos y apenas cuatro sobrevivientes.

Tragedia familiar

La familia Seguil Rojas viajaba de Lima a Huancayo, la pequeña Ángela había sido sometida a un tratamiento contra el Lupus por alrededor de un mes en el Hospital de El Niño en Breña y recientemente la habían dado de alta. Después de mucho tiempo, había tranquilidad y felicidad para ellos.

Padre, madre e hijas, abordaron una camioneta en Huaycán y se dirigían a San Agustín de Cajas en Huancayo. Jannet era docente de un Pronoei y su hija Xiara estudiaba administración de empresas en la UTP. Ambas perdieron la vida en el brutal choque.

Tras el impacto, la niña de 12 años fue rescatada y operada de emergencia, perdió un riñón y permanece en UCI del hospital Hipólito Unánue por varios órganos comprometidos. Su padre luchaba contra múltiples traumatismos. Así informó la familia a Correo.

“Ángela era una mujer luchadora, amante de la chonguinada y la tunantada; mi sobrina seguía sus pasos y era presidenta de la asociación de chonguinos ”Las solteritas", recordó Nelly Rojas, hermana de Jannet. Contó que se alistaban para la festividad en agosto de este año.

“Yo amaba a mi hija y mi nieta, eran mi adoración”, dijo a su turno el padre de Jannet, Proceso Visitación Rojas Salomé. Hoy en San Agustín de Cajas se velan los restos de madre e hija.

Duelo distrital

Mientras, en Paucartambo, Pasco, la municipalidad izó la bandera a media asta por las muertes de Jesús Curimana Cóndor, Soledad Capcha Panduro, Adriana León Capcha, María León Rodríguez, Juan Santiago León, Jojana Fuero Panduro, Siomara Valerio Fuero, Alejandro Trinidad Castro, Judith Reyes Barrios y Oliole Mego Alania