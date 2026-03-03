Una nueva tragedia enluta a una familia en la provincia de Jauja tras el fallecimiento de un adulto mayor que fue atropellado la madrugada de este martes 3 de marzo en el distrito de Sincos.

El accidente ocurrió en la margen derecha de la vía, a la altura del Centro de Salud de Sincos. Según los reportes preliminares, un automóvil que se desplazaba de sur a norte impactó contra un peatón que intentaba cruzar la carretera.

La víctima fue identificada como Tito Vílchez Rodríguez (70), quien, de acuerdo con familiares y vecinos, había salido en horas de la madrugada para recoger leña. Producto del fuerte impacto, el adulto mayor perdió la vida en el acto y su cuerpo quedó tendido sobre la vía.

El vehículo involucrado quedó a metros del accidente con daños materiales, entre ellos el parabrisas destruido. Efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público llegaron hasta el lugar para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las diligencias correspondientes.