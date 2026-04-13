Un tráiler cargado de ladrillos se despistó y volcó la mañana de este lunes, generando daños materiales en el sector de Calle Lima, a la altura del kilómetro 172 de la Carretera Central.

El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 a.m., cuando la pesada unidad perdió el control y terminó volcada a un costado de la vía, derribando un poste de energía eléctrica y esparciendo el material de construcción sobre la vereda.

Producto del impacto, se reportaron daños en la infraestructura de la zona, aunque no se registraron víctimas hasta el momento.

Las autoridades acudieron al lugar para atender la emergencia y restablecer el tránsito en la zona afectada.