Un trágico accidente se registró en la Carretera Central, en el tramo La Oroya–Lima, a la altura del kilómetro 144, en el distrito de Morococha, sector de la minera “Manuelita”.

Según la información preliminar, un tráiler se despistó y terminó desbarrancándose varios metros, quedando con las llantas hacia arriba. El conductor de la unidad quedó atrapado dentro de la cabina tras el impacto.

Personal de rescate y efectivos policiales acudieron a la zona; sin embargo, se confirmó que el chofer había fallecido en el lugar. Las autoridades iniciaron las diligencias para determinar las causas del accidente.