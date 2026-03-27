Dirigentes de transporte exigen la declaratoria de emergencia de este sector, por la problemática que se viene generando a nivel nacional a causa del incremento del precio de los combustibles. Luego de tres mesas de diálogo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informan que hoy se emitiría esta declaratoria.

Las exigencias

El dirigente de la Confederación de Gremios de Carga Pesada del Perú, Juan Carlos Lagos expresó que se puso en agenda, durante las tres mesas de diálogo con el MTC:

Primero, la evaluación e implementación de un subsidio dirigido al transporte urbano, transporte público, transporte de carga y transporte multimodal.

Segundo, la elaboración de un rescate financiero para las empresas de transporte, similar al programa Reactiva, que permita sostener la operatividad del sector.

Tercero, activación de las entidades competentes como MINEM, OSINERGMIN, Defensoría del Pueblo e INDECOPI, para fortalecer la fiscalización y supervisión en la comercialización de combustibles a nivel nacional.

“Por muchos años el transporte de carga ha sido dejado de lado por el Estado. En acuerdo con la PCM (Presidencia del Consejo de Ministros) y con algunos otros ministerios se ha visto declarar en emergencia el sector transporte que mañana (hoy) se debe publicar en El Peruano”, refirió Lagos. A nivel de la región central del país, se estima más de 40 mil transportistas.