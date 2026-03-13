Más de un centenar de vehículos de carga pesada, cuyos conductores pertenecen a la Confederación de Transportistas Terrestres del Perú, terminaron interrumpiendo el tránsito vehicular de los principales accesos, puentes y calles de Huancayo, durante el primer día de huelga nacional indefinida. Para hoy se anuncia que continuará la medida de lucha, al no llegar a un acuerdo con representantes del Estado.

Bloqueos

La movilización de los manifestantes fue a bordo de vehículos de carga pesada que, temporalmente, terminaron bloqueando accesos de Huancayo, por la margen derecha de la Carretera Central, así como el puente Breña entre otros.

“No se dispuso bloqueos de puentes ni carreteras durante las protestas, lo que están haciendo los carros cementeros es movilizarse con sus unidades, eso es lo que está generando la paralización del tránsito vehicular”, mencionó el dirigente de los transportistas, Juan Carlos Lagos.

La movilización continuó por principales vías de Huancayo, como las avenida Ferrocarril, Calle Real y la misma avenida Huancavelica, en todos los casos terminaron colapsando ocasionando el desvío de las unidades que prestan el servicio de transporte público y unidades vehiculares.

Reuniones

Los dirigentes de los transportistas informaron que entre sus principales reclamos, ellos exigen una solución a la falta de GNV y GLP, también piden reducción del alza del diésel, carreteras en buen estado y puentes seguros, además de seguridad en las carreteras del país.

“El día de ayer (miércoles) se ha tenido reuniones con el Ministerio de Transportes, los ministerios de Economía, Energía y Minas, de los cuales se informó que el problema es por el expendio de los mayoristas que tienen una reserva de hasta 15 días para abastecer pero no están haciendo uso de eso y se tiene un precio del combustible desproporcionado con relación al costo del barril en crudo”, señaló el dirigente Lagos.

Otro de los reclamos es el estado crítico de las principales vías que no cuentan con mantenimiento permanente.

“En el valle del Mantaro se tiene mal estado de la Carretera Central en la margen izquierda, que es el tramo de Jauja – Huancayo, donde no está en condiciones adecuadas y esto estamos exigiendo que se mejore. El Ministerio de Transportes informó que sí tiene recursos y van a mejorar”, acotó Juan Carlos.

Los transportistas de carga, en su mayoría acataron esta medida de lucha, para hoy señalan que continuarán a pesar de los compromisos que comunicó el Estado como: en un plazo de 10 días, se atenderán las solicitudes de devolución de ISC presentadas hasta febrero (Ministerio de Economía y Finanzas); realizar evaluación técnica jurídica sobre la devolución o suspensión de peajes en el marco de la emergencia (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Ministerio de Transportes y Comunicaciones).

También se tiene la presentación de listado de las vías nacionales y regionales en mal estado o deterioradas, priorizando intervenciones de mantenimiento (MTC); implementar reporte permanente de stock de combustibles y logística de distribución para asegurar abastecimiento al transporte (Ministerio de Energía y Minas / Osinergmin).

En algunos de los compromisos se colocaron plazos hasta el 21 de marzo, mientras que en otros hasta el 10 de julio del año en curso. En el caso de los de mayor complejidad no tienen fecha máxima de ejecución.

Para hoy se anunció otra reunión de urgencia entre la Presidencia del Consejo de Ministros y los dirigentes de la CTT - Perú, en la ciudad de Lima con el fin de agilizar el pliego de reclamos, que incluye avance de obras importantes como principales carreteras en las regiones del centro y sur del país.