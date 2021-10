Un paro de transportistas para este 6 y 7 de octubre han anunciado los dirigentes de este sector. Los transportistas de camionetas rurales y masivos indicaron que la medida se acatará en protesta contra las intervenciones de inspectores municipales y lo que han llamado la “desnaturalización del transporte interprovincial”.

Los dirigentes de las asociaciones de transporte masivo de Huancayo, exigen a la municipalidad provincial que pueda flexibilizar las medidas de salubridad como el uso de protectores faciales dentro de los vehículos, debido a que, aseguran, son motivos constantes para multas que no pueden pagar. “La población se rehúsa a utilizar caretas faciales, muchos de nuestros colegas han sido multados porque un solo pasajero no tiene su protector facial, sabemos que es una norma nacional pero en otras provincias y de acuerdo al nivel de contagio se ha flexibilizado la medida”, detalló el dirigente de camionetas rurales, Carlos Garagati, dijo que por el descuido de los pasajeros, ellos deben pagar hasta 440 soles en multas e incluso, sus unidades son llevadas al depósito.

Asimismo el vice presidente de la asociación de transporte masivo, Marco Vila señaló que buscan un mejor trato por parte de los fiscalizadores. “Somos victimas de acciones abusivas de los fiscalizadores de tránsito, muchas veces insultan y agreden. Por eso hemos acordado con las más de 40 empresas de transporte masivo para que suspendan sus actividades por 48 horas, buscando un diálogo con las autoridades provinciales”, detalló.

Los transportistas anunciaron que vienen conversando con gremios de taxis y colectivos , para que puedan sumarse a esta medida de lucha. “Realizaremos una marcha hasta la municipalidad de Huancayo, para que nos escuchen “, agregó el dirigente .

Rutas saturadas

Del mismo modo, se quejaron que unidades de servicio de transporte Interprovincial autorizadas por la Dirección Regional de Transportes de Junín, vienen utilizando las vías de uso urbano. “No tienen calles determinadas donde deben circular, han desnaturalizado el tipo de servicio que debe ser de terminal a terminal y no recogiendo pasajeros como servicio urbano, realizando competencia desleal, no cumplen con los protocolos y no son sancionados y de ello no se tiene el pronunciamiento oficial de la Gerencia de Transito y Transportes ni la dirección regional que autorizó”, indicaron.