Los hombres del volante de taxis y autos colectivos, reportaron que diferentes grifos de Huancayo, declararon el desabastecimiento de gas licuado de petróleo (GLP) e incremento de precio por galón en más de 3 soles.

Ante esta incertidumbre el presidente de Asotran Junín, pide supervisión de estos negocios por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Malestar.

“Tanqueo mi auto en un grifo de Petroperú en Chilca, pero ayer (lunes) por la tarde cuando fui me dijeron que no estaban abastecidos. Acudí a otro grifo por Auquimarca y me cobraron S/8.99 el galón, cuando antes estaba a S/5.40”, comentó el taxista José.

Por su parte el presidente de Asotran Junín, Roque Rojas, fue enfático en que los grifos deben ser fiscalizados por Osinergmin e Indecopi.

“Deben vigilar para que no hagan una falsa escasez, escondiendo el producto. Estamos en una economía de libre mercado, pero eso no te da derecho a que produzca un elevado costo cuando se esconde el producto. Eso es controlado por Osinergmin e Indecopi”, refirió Rojas.

En algunos grifos de Primax, explicaron que no hay abastecimiento del producto y los transportistas se ven obligados a utilizar gasolina cuyo costo también se elevó por esta emergencia energética. Esto empuja a que los taxis también incrementen sus tarifas.

“El incremento que se da es entre el 15% y 20%, los pasajeros cuando están en grupo les sale más barato ir en taxi que tomar una combi”, acotó Rojas.