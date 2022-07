La Unión de Gremios de Transporte Multimodal en el Perú, en Lima, había anunciado para hoy un paro indefinido debido a que el Gobierno no soluciona sus demandas. Sin embargo, en Junín el panorama hasta ayer por la tarde no tenía visos de protesta. El dirigente de transporte Juan Carlos Lagos señaló que, por lo menos, desde el transporte pesado no hubo ningún tipo de medida y que todo lo venían organizando en Lima. Al promediar las 6:30 de la tarde, desde la capital el Ministerio de Transportes anunció la suspensión de la medida.

El dirigente de transporte multimodal Carlos Garagate señaló que nunca hubo una coordinación con Lima y que el paro que habían anunciado no hubiera tenido repercusión en Junín.

Lo mismo dio a conocer Miguel Ángel Misayauri dirigente agropecuario quien sostuvo que Junín no se iba a sumar a la medida, por lo menos no los que participaron en el paro de abril.

Los tres dirigentes coincidieron al señalar que el verdadero para será el 18 de julio, el mismo que viene siendo coordinado por los distintos frente de la región.

Ayer por la tarde el Ministerio de Transportes anunció que el 70% de gremios firmó el acta para suspender la paralización a nivel nacional. Esto luego de un largo diálogo que se desarrolló a los largo de todo el fin de semana.