Un grupo de transportistas se encadenó este lunes en los exteriores de la Municipalidad Provincial de Huancayo para exigir la renuncia del gerente de Tránsito y Transporte, Jorge Quispe. Los manifestantes demandan que el alcalde provincial, Denis Cubas Rivera, retire su confianza al funcionario y atienda personalmente sus reclamos.

Los protestantes, pertenecientes a más de siete empresas de transporte, han instalado una vigilia indefinida con frazadas, ollas y colchones inflables. En carteles denuncian presuntos abusos, favoritismos y el incumplimiento de sentencias judiciales a favor de algunas compañías del sector.

Según indicaron, la ciudad enfrenta un grave desorden vehicular debido a una mala gestión, señalando congestión en vías principales y una supuesta sobreoferta de unidades autorizadas sin control. También cuestionan la idoneidad del gerente para el cargo.

En el lugar se mantiene presencia policial para resguardar el orden, mientras los transportistas advierten que no levantarán la medida hasta ser recibidos por el alcalde y obtener una solución a sus demandas.