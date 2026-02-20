La justicia tarda, pero llega. Cuando encontraron inconsciente y sangrando a Michael Gutiérrez Huamán (42), todos creían que sufrió una caída. Lo curioso era que antes lo vieron con un supuesto ‘amigo’ y no tenía sus bienes.

Los policías de la Divincri de Huancayo, investigaron el caso y una testigo les reveló que el falso amigo con quien estuvo libando licor, lo vio caerse, lejos de auxiliarlo lo agarró a patadas para quitarle su celular y billetera.

Una fotografía del presunto agresor y el celular robado, fueron las pistas para identificar al presunto agresor, Xavier Ubaldo Rafael (25) (a) “Flaco”, quien fue capturado este miércoles a las 21:40 horas en las calles Circunvalación y Trujillo en el distrito de El Tambo.

Ante las sospechas la Tercera Fiscalía Penal de Huancayo pidió la detención preliminar de 72 horas de Xavier Ubaldo.

El hurto

Tras la detención del sospechoso, policías de la Divincri, regresaron ayer hasta el parque Santa Rosa en la Av. Mariátegui y el Jr. Oswaldo Barreto, lugar donde sucedieron los hechos el 17 de noviembre del 2025.

De acuerdo a las investigaciones cerca de las 11 de la mañana, la victima Michael Gutiérrez, estuvo libando con Xavier Ubaldo, luego fueron persuadidos de retirarse del parque.

Al rato, el apicultor Michael se cayó de unos 3 metros. Xavier lo golpeó y luego escapó con sus bienes. Policías evacuaron al herido al hospital Carrión donde después de 60 días falleció en la UCI por politraumatismo encéfalo craneano grave. El celular hurtado, el detenido se lo dio a su pareja Ruth diciéndole que lo había comprado.