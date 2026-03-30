Dos sujetos provenientes de Jaén, en Cajamarca, fueron detenidos por policías del Escuadrón de Emergencia de Huancayo, luego que fueran hallados intentando ingresar a una vivienda para hurtar los objetos de valor.

Ocurrió al promediar las 8:00 de la noche, del último fin de semana, en la cuadra 8 del jirón Tarapacá, esquina con el jirón Tacna, en Huancayo.

El intento de hurto se evidenció mientras se realizaba un patrullaje de los efectivos del Escuadrón de Emergencia. Quienes se percataron de la presencia de dos sujetos que se encontraban parados en el ingreso de uno de los predios de la zona, los mismos que al percatarse de la presencial policial, trataron de salir caminando y luego huir.

Los agentes lograron detenerlos, identificándolos como Walter Jhonatan Pita Valera (35) y Denilson Regalado VIllanueva (20), ambos provenientes de la provincia de Jaén, en la región Cajamarca.

En el poder de los detenidos se halló un desarmador con el que al parecer habrían intentado abrir la puerta de la vivienda, que los sujetos señalaron que era de un familiar, sin embargo, tras consultar con una de sus ocupantes María A.P.(63), mencionó no conocer a los presuntos hampones.

Fueron trasladados a la comisaría de Huancayo, por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de hurto agravado.