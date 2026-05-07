Luego de más de medio siglo, la losa deportiva que se construyó en la parte posterior del exColiseo Municipal de Huancayo, contará con una mejora que permitirá mayor desarrollo deportivo de los niños, que sufrían de caídas y lesiones, cuando entrenaban en la anterior infraestructura.

La jefa del Área de Deportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), Rocío Munguía, detalló que la losa deportiva que se tiene en la parte posterior del Coliseo Municipal de Huancayo, pasará por un mantenimiento que demoraría algunas semanas. El objetivo es la mejora de este espacio que es utilizado por niños deportistas de la Ciudad Incontrastable.

“Se está haciendo unas mejoras, conjuntamente con el mantenimiento, para brindarles un mejor servicio a los niños, niñas y adolescentes que vienen para sus entrenamientos de vóley, fulbito y básquet. Se está instalando un desagüe pluvial y nueva capa de cemento en un espacio que será de 20 metros lineales por 30 metros”, detalló Munguía.

Los trabajos, se realizarán vía gestión del Área de Deportes de la MPH, ya que se sigue buscando donadores en materiales o bolsas de cemento para concluir con los trabajos.

“Durante vacaciones educativas superamos los mil niños; sin embargo, todo el año se tiene más de 100 que se inscriben para los diversos talleres. Este campo permitirá que realicen trabajos sin correr riesgo de lastimarse”, agregó la funcionaria.

Dentro de 15 días se concluirían los primeros trabajos, que se darán con apoyo de la empresa San Jorge, que abonará los materiales faltantes. Por lo pronto los menores fueron derivados a otras áreas.