Frente a los últimos accidentes de tránsito que se registraron en la margen derecha de la Carretera Central, que dan ingreso y salida del puente La Cantuta o Comuneros III, incluso con víctimas mortales, la Gerencia de Tránsito y Transportes de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), anunció que la circulación de las vías adyacentes será de un solo sentido.

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Según explicó el gerente de Tránsito y Transportes de la MPH, Jorge Quispe, el jirón Independencia será de salida desde el puente La Cantuta hacia la Carretera Central mientras que por el jirón Gamarra será de ingreso hacia el viaducto.

“En estas 6 esquinas que generan congestión donde hubo muertes, estamos evaluando la colocación de semáforos para cuidar a los vecinos, pero Deviandes se está oponiendo, sin embargo debemos priorizar la seguridad. La avenida Independencia será de salida desde El Tambo hacia Pilcomayo y por Gamarra será el ingreso hacia el puente, ya se señalizaron y esas calles ya no serán doble vía”, detalló el funcionario.

La comuna huanca, viene realizando la señalización de las vías, donde se mostrará “prohibido voltear a la izquierda” en la Carretera Central y “un solo sentido”, en las vías mencionadas.

Como se recuerda en la salida de la avenida Independencia, se registró un accidente donde murió un motociclista, al impactar unidad con un auto que intentaba girar a su izquierda para salir de la vía nacional.