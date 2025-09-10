Lo buscaban durante casi 9 años y lo atraparon cuando estaba en el parque del distrito de Ahuac en la provincia de Chupaca, región Junín. Policías de la Unidad de Servicios Integrales capturaron a Ambrosio Yauri Chuquillanqui (60), quien tenía una requisitoria vigente por violación sexual de un niño de 7 años.

Los hechos se remontan al mes de agosto del año 2015, cuando el menor fue agredido sexualmente por dos de sus vecinos que incluso lo obligaron a robar para no agredirlo sexualmente de nuevo.

Según la Policía, Ambrosio Yauri, junto a Alejandro Chuquillanqui L. (a) “Coro”, habrían abusado del menor. El resultado del examen médico fue positivo y el juzgado dictó captura y encarcelamiento. En aquel entonces fue capturado pero quedó libre. Se espera que esta vez pague por lo que hizo.