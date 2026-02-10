Lo que inició como una manifestación por competencia desleal por parte de transportistas de las empresas Municipal Saño, Quilcas, San Jerónimo, Grand Group y Etihsac, contra las unidades de la Empresa Señor de Acoria, terminó por dejar a esta última sin autorización para circular por las calles de Huancayo.

La protesta inicial era que los vehículos de Señor de Acoria solo tenían autorización para llegar hasta la Av. Progreso, en El Tambo; sin embargo, cubrían rutas hasta Chilca sin que las autoridades se lo impidieran.

“Esta empresa no tiene autorización para circular por aquí. Hace lo que quiere y los gerentes no dicen nada. Parece que compraran a las autoridades”, denunciaron los transportistas.

Los manifestantes realizaron un plantón en la Gerencia de Tránsito y Transportes, en el CIN de Yanama, y, tras detectar que las unidades seguían recogiendo pasajeros, interceptaron e intentaron retener a la combi de placa W2S-795 en inmediaciones del parque San Isidro, zona por la cual ya no debía circular. Allí se registraron conatos de bronca y tuvieron que intervenir serenos y policías.

​Tras los incidentes, la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) recibió a los transportistas manifestantes, quienes expresaron su rechazo y denunciaron irregularidades en la emisión del permiso de la Empresa Señor de Acoria; por ejemplo, que este fue entregado en tiempo récord.

“Hemos demostrado vicios e irregularidades en la GTyT. Su trámite fue en tiempo récord. En agosto inician el proceso y los autorizaron en diciembre”, denunció el transportista Edmundo Araujo.

Precisamente, durante la reunión se conoció, a través de una resolución, que se declaró “nula en parte” la autorización que la comuna había otorgado a la empresa.

“Eso se respeta y ahora el área de fiscalización hará cumplir la norma. Ya no podrán prestar el servicio porque así lo indica la resolución. Esto se revisará por las áreas técnicas; mi gerencia fue notificada ayer”, señaló el gerente de Tránsito, Jorge Quispe Ávila.

Investigarán

Ante las denuncias de irregularidades y presuntos favorecimientos, el regidor Elio Laureano anunció que la Comisión de Tránsito y Transportes investigará la autorización a la Empresa Señor de Acoria.

“Vamos a solicitar información desde la comisión y revisar los documentos. Vamos a ver las responsabilidades de los funcionarios, quienes tienen que ser sancionados”, señaló Laureano.