Las agencias de turismo de Huancayo informaron que para estas Fiestas Patrias 2026, las reservas en hoteles y paquetes para turistas, cayeron en casi el 80 %. Según indicaron, esto se debería principalmente por el temor a llegar a la Incontrastable, por la cercanía con la provincia de Chupaca.

Cómo se recuerda, el sismo de 5.4 de magnitud que se sintió el pasado sábado 18, afectó a distritos de la zona sur de ambas provincias y desde entonces se han sentido varias réplicas casi a diario.

El sismo dejó muertos, heridos, damnificados y casas destruídas.

“Las reservas cayeron en el 80% y esto también perjudica al comercio y otros de los que viven en Huancayo. Hay visitantes que piensan que Huancayo está dañado por el sismo, pero, indicamos que estamos tranquilos en la ciudad”, explicó Ricardo Ureta.

Esperan que en los próximos días lleguen visitantes.