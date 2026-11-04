El Ferrocarril Huancayo-Huancavelica sumará un segundo autovagón a su servicio de pasajeros de los lunes, según lo anunciado por la Dirección de Gestión de Infraestructura y Servicios de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La nueva unidad, con capacidad para 86 viajeros, partirá de la estación de Chilca a las 6:30 de la mañana y regresará desde Cuenca a la 1:15 de la tarde. Recorrerá unos 65 km desde Chilca hasta el distrito huancavelicano de Cuenca, donde hará una pausa aproximada de 5 horas, para retornar por la misma ruta.

Este vehículo reforzará al autovagón que ya opera gratuitamente ese mismo día (con 90 asientos, salida a las 6:30 a. m. y retorno a la 1:00 p. m.), consolidando la recuperación gradual de esta vía tras un año de paralización.

Esta fase inicial sirve para evaluar el comportamiento de la vía férrea y la demanda real de pasajeros, generando datos clave para optimizar las siguientes etapas operativas de forma eficiente. Bajo esta lógica, se prevé habilitar viajes los viernes a partir de la quincena de noviembre usando un autovagón.

Tres coches

Para diciembre, el plan contempla sustituir el servicio de los viernes por una locomotora con tres coches de pasajeros para trasladar a 250 personas, mientras que los lunes continuarán operando de manera fija los dos autovagones.

Al ofrecerse de forma gratuita, el sistema ferroviario se consolida como una alternativa de transporte esencial para la población, sobre todo para las familias de menores recursos, impulsando su movilidad diaria y sus dinámicas económicas locales.

Historia

Homenaje al personal en sus 100 años de historia: coincidiendo con el centenario del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, la Dirección de Gestión de Infraestructura y Servicios de Transportes del MTC organizó una ceremonia conmemorativa en la estación de Chilca. En este evento se entregaron diplomas de reconocimiento a más de 45 trabajadores ferroviarios, rindiendo tributo a su dedicación, esfuerzo y aporte directo al mantenimiento y operación de este emblemático e histórico servicio de transporte.

Viaje demostrativo

El lunes 2 de noviembre, el sector a cargo organizó un viaje promocional de ida y vuelta dirigido a periodistas, donde los hombres y mujeres de prensa disfrutaron de un viaje (Chilca-Cuenca y viceversa) en autovagón, lo que les permitió disfrutar de paisajes incomparables y decenas de kilómetros del cañón del Mantaro.