Un enfrentamiento entre los administradores de la SAIS Pachacutec de Corpacancha y la nueva comunidad campesina San Francisco Asís de Conocancha, han dejado tres heridos con perdigones de arma de fuego, entre ellos un menor de edad, ambos bandos disputan las más de 6,340 hectáreas de zona de pastoreo.

La disputa no es reciente, pero revivió debido a que la Corte Suprema de Justicia declaró procedente la resolución directoral N°145-2024 de la Dirección Regional de Agricultura de Junín que el año 2024 reconoció la creación de la comunidad de Conocancha.

Para los administradores de la SAIS la resolución está mal dada ya que la comunidad está ubicada en terrenos de su unidad de producción. Mientras que, Conocancha señala tener documentos desde le época de la reforma agraria del año 1974 los declara dueños de los predios.

Los heridos son Saúl Quispe con herida perforante con entrada y salida de perdigón en la pierna, Eustaquio Pomachagua lesiones en la cabeza y el menor B.C. R (16) con herida en el píe, los cuales fueron evacuados a las postas de Carhuacayán y de Marcapomacocha para su atención.

Ambos bandos se acusan del ataque, mientras los de la comunidad señalan que los trabajadores de la SAIS los atacaron con palos y piedras para desalojarlos del lugar, los de la SAIS señalan que los comuneros, llegaron con matones de Junín para la pelea.

Durante el enfrentamiento se escucharon disparos de escopetas de perdigones. Llegó hasta el lugar la policía de la comisaria de Morococha. Ninguna de las partes quiso denunciar y no hubo detenidos.

Estos enfrentamientos también se han registrado en dos ocasiones el año 2024 en una zona límite entre los distritos de Carhuacayán y Marcapomacocha. De no tener una pronta solución de las autoridades judiciales y de seguridad y protección de la policía, podría dejar en cualquier momento muertos. Los pobladores de estos lugares manejan armas de fuego debido a la actividad de pastoreo y que deben enfrentarse a delincuentes.