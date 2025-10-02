La tarde del primer día del mes morado se produjo una fuerte explosión que alarmó a todo un vecindario en el distrito tarmeño de Acobamba.

El sonido interrumpió la cotidiana tranquilidad del pueblo.

Con exactitud la explosión se produjo en el centro de salud de Acobamba en circunstancias que un paciente manipuló irresponsablemente las válvulas de un balón de oxígeno que estaba en el área de Emergencia.

Mientras manoseaba el equipo, este cayó abruptamente al piso, rompiendo vidrios y mamparas del ambiente.

Según algunos testigos, al escapar el gas comprimido del envase se produjo una explosión, hiriendo a una enfermera, un médico y un paciente.

Al enterarse de la emergencia, de inmediato llegó la Policía y el Serenazgo de Acobamba, quienes trasladaron a los heridos al hospital regional Félix Mayorca Soto de Tarma.

De acuerdo al diagnosticó el médico tiene golpes en la espalda, la técnica enfermera en la cabeza y el paciente lesiones de consideración en varias partes del cuerpo. Felizmente la situación no es de gravedad.

Los balones de gas están hechos para tratamientos médicos, el oxígeno que lleva es altamente volátil y al abrirse una llave de la bombona sale con tanta fuerza como si se tratase de un cohete, con el consiguiente peligro para quienes están cerca.