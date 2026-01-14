Un gigantesco huaico se registró en el sector La Ollada cerca de Boca Tigre, distrito de Perené, donde un camión y una vivienda ubicados a la altura de la Carretera Marginal fueron arrasados por el desprendimiento de tierra y lodo.

El huaico sepultó a 4 personas que la habitaban, entre las víctimas están una pareja de esposos, su bebé de 3 años y una niña, hija de uno de sus trabajadores. Un camión estacionado en los exteriores también fue sepultado.

Esta tragedia ocurrió cerca de las 4:00 Hrs. de ayer martes 13,cen la Carretera Central en el sector de La Ollada, jurisdicción del centro poblado de Puerto Yurinaqui, del distrito de Perené – Chanchamayo, con el apoyo de maquinarias rescataron el cadáver de los esposos y de la hija de su trabajador, hasta el cierre de esta edición, no fue ubicado el cuerpo de la hija de los esposos que murieron, se trata de una bebe de 3 años.

Tras seis horas de trabajo y con apoyo de dos máquinas excavadoras, personal de serenazgo de Perené, voluntarios y familiares, entre la espesura del lodo, lograron rescatar los cuerpos sin vida de la pareja de agricultores Ronald Jara Surichaqui (38), su esposa Thalía Pariona Enciso (26) y de la menor hija de su trabajadores. La bebé Dagne de 3 años de edad no aparecía.

Un familiar dijo que los esposos vivían en una cabaña en el lugar del accidente, cuidando sus cerdos porque siempre sufrían robos. A causa de las fuertes lluvias que se registran en la Selva Central, se produjo el inmenso huaico que arrastró al camión sepultándolo y a la familia que cuidaba sus marranos.

Por la tarde llegaron representantes del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, para realizar el levantamiento.

Vías dañadas

De otro lado, el puente provisional Victoria ubicado en el distrito de San Ramón, fue arrasado por el aumento del caudal de río Tarma, en el sector de Boca Tigre del distrito de Perené, gigantescas rocas cayeron sobre el asfaltado de la Carretera Central, impidiendo el pase vehicular de Perené a Pichanaqui.

En otro punto, se apreció la crecida del río Shankivironi, impidiendo el pase vehicular a Pichanaqui, la quebrada San Pedro de Marankiari también se activó, cortando el pasa de carros. En el centro poblado de Río Amarillo San Pedro, las lluvias de 5 horas ocasionaron derrumbes, inundaciones de las casas; por la caída de piedras, lodo y palos se bloqueó la carretera. Se activó una quebrada que terminó llevándose gallinas y cerdos.

Apoyo

Defensa Civil. el jefe de la Oficina de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, José Vásquez, informó que se desplazó maquinaria pesada para acciones inmediatas.

“Requerimos que los alcaldes distritales y provinciales movilicen maquinaria y almacenes de manera inmediata para nosotros acudir con lo que falte. También estamos disponiendo el traslado de dos cargadores frontales para liberación de las vías”, dijo Vásquez.