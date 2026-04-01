Un violento triple choque se registró la noche del martes en la Carretera Central, entre los sectores de Chacapalpa y Pachacayo, en la ruta La Oroya–Jauja. El accidente involucró a una miniván de transporte interprovincial, un camión y un automóvil, dejando varios heridos, según información preliminar.

Debido a la magnitud del impacto, algunos ocupantes quedaron atrapados dentro de la unidad, por lo que personal de la Compañía de Bomberos N.° 210 de La Oroya utilizó equipos especiales para liberarlos. Los afectados fueron auxiliados y trasladados a centros de salud de la zona, entre ellos EsSalud.

Las causas del accidente son materia de investigación por parte de la Policía Nacional, mientras que el tránsito en la vía se vio restringido temporalmente durante las labores de rescate y atención de la emergencia.