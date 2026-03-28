Un accidente de tránsito se registró la tarde del 27 de marzo, en el kilómetro 5.1 de la Carretera Central, en el tramo La Oroya – Tarma, específicamente en el sector comprendido entre Shincamachay y Paccha.

El hecho involucró a una camioneta roja, un automóvil negro y un tráiler, que colisionaron en circunstancias que son materia de investigación. Según información preliminar, ambos vehículos menores realizaban servicio de transporte de pasajeros.

Producto del impacto, varias personas resultaron heridas y fueron auxiliadas inicialmente por transportistas que transitaban por la zona. Minutos después, llegaron efectivos de la Policía de Carreteras, bomberos y personal de emergencia, quienes trasladaron a los lesionados al hospital de EsSalud de La Oroya para su atención.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los conductores no contaba con licencia de conducir, mientras que el chofer del tráiler resultó ileso.

El tránsito vehicular quedó restringido a un solo carril debido a la posición de las unidades siniestradas, algunas de las cuales terminaron fuera de la vía y con severos daños materiales.