Un triple choque registrado la madrugada de este viernes en el sector del exparadero Huaymanta, en La Oroya, dejó como saldo una mujer herida y daños materiales en tres vehículos que transitaban por la Carretera Central. El accidente ocurrió alrededor de las 3:40 a. m., a la altura del kilómetro 172 de la vía.

Según las primeras informaciones, una camioneta Toyota Rav de placa B3F-215, que se dirigía de Lima hacia Huancayo, habría invadido el carril contrario e impactado contra un tráiler de placa D0L-941 y una cisterna de combustible de placa F82-993, perteneciente al grifo Robles. Posteriormente, un bus de la empresa Movil Bus, de placa F2B-954, colisionó lateralmente con la camioneta.

Producto del accidente, una pasajera de 34 años resultó herida y fue trasladada al hospital de EsSalud de La Oroya, donde quedó internada en el área de emergencia con fracturas en brazos y piernas. Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional y miembros de la Compañía de Bomberos N.° 210 para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.