Un incendio de gran magnitud se ha desatado la tarde de este primer día del año 2026, en el anexo de Chucllú distrito de Pancán en Jauja.

Las lenguas de fuego consumieron considerables extensiones de pastizales y totorales de la faja marginal de la Laguna de Paca, causando la muerte de aves silvestres, nidos y crías.

Decenas de pobladores, comuneros realizaron denodados esfuerzos, sin embargo el fuego continuó destiñendo todo a su paso.

Los miembros de la Compañía de Bomberos de Jauja tuvieron dificultades debido a la inaccesibilidad para ingresar a la orilla.

Según ha referido César Atapoma Simeón, propietario del recreo turístico Ex Entur, una familia que habría llegado de visita por el feriado causó el siniestro al dejar abandonado el carbón que utilizaron para preparar una parrilla.