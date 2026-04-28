Efectivos policiales localizaron en Satipo a dos menores de 14 y 15 años que habían sido reportadas como desaparecidas en los distritos de Sicaya y Huancayo. El hallazgo se produjo durante un operativo en un hospedaje de la ciudad.

Las adolescentes fueron encontradas en el establecimiento “Flor de Café”, donde también se hallaba un menor de 15 años, quien presuntamente habría tenido contacto previo con ellas y facilitado su traslado hasta la zona.

Durante la intervención, la encargada del hospedaje también fue conducida a la dependencia policial para las diligencias correspondientes, junto con los menores involucrados.

El caso viene siendo investigado por la Policía bajo la presunta comisión del delito de trata de personas, mientras se realizan las acciones para esclarecer las circunstancias de los hechos.