A partir de hoy, un total de 277 mil 847 estudiantes de educación básica regular vuelven a las aulas donde los esperan los 20 mil 209 docentes, que se encargarán de su educación, manifestó la directora regional de Educación de Junín, Silvia Astete Morales.

Monitoreo de centros educativos

Para el año escolar 2026 en Perú, según la RVM 121-2025-MINEDU, la jornada laboral del docente nombrado será de 30 horas pedagógicas semanales para educación inicial, primaria y secundaria. En secundaria, esto incluye 24 a 26 horas de aula y el resto para trabajo colegiado, refuerzo o atención a padres. La norma también permite excepcionalmente ampliar a 33 horas pedagógicas.

Al respecto, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancayo, Walter Oré, mencionó que es sobre todo para los colegios de Jornada Escolar Completa. Mientras que, en secundaria en EBR, pueden dictar 24, 25, 26 y las otras completan con horas de colegiado. Mientras que, en primaria son 30 horas de dictado.

“Los maestros tienen que cumplir porque se les paga por 30 horas”, recalcó.

En Huancayo, se cuentan con 1628 instituciones educativas entre privadas y públicas, aunque las privadas, ya llevan varias semanas de adelanto.

Los especialistas de la Ugel Huancayo, acudieron a Chacapampa, Chicche, Chilca, Chongos Alto, Chupuro, Pariahuanca, Cullhuas, El Tambo, Huacrapuquio, Hualhuas, Huancán, Huasicancha, Huayucachi, Pilcomayo, Pucará, Quilcas, San Agustín de Cajas, Saño, Santo Domingo de Acobamba, Sapallanga, Sicaya y Viques para constatar el buen inicio del año escolar.

La profesora de Educación Física del colegio Santa Isabel, Isabel Valero Poma, manifestó que el ingreso en el plantel lorentino es a las 7 de la mañana. Ella es tutora de una aula de quinto año de secundaria y tendrá a su cargo a 30 alumnos en promedio, con los cuales empieza a las 7.20 am.