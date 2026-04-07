A pocos días de las Elecciones Generales del 12 de abril, la contienda por el Senado en la región Junín se presenta altamente fragmentada. Según información del Jurado Electoral Especial (JEE), existen 52 candidatos al Senado por Junín, dentro de un total de 223 postulantes al Congreso bicameral en la región.

El nuevo Senado estará conformado por 60 miembros, de los cuales 30 serán elegidos en distrito nacional y los otros 30 por circunscripción regional. En ese marco, Junín contará con un solo representante, lo que convierte a esta elección en una carrera cerrada donde cada voto será determinante.

A diferencia de la Cámara de Diputados, donde la región elegirá cinco representantes, en el Senado la competencia se reduce a un solo cupo, incrementando la presión entre las distintas fuerzas políticas.

Acceso

Para que un partido pueda acceder a este escaño, debe cumplir dos requisitos fundamentales: superar la valla electoral del 5% de votos válidos a nivel nacional y alcanzar representación en la Cámara de Diputados.

Sólo aquellas agrupaciones que logren cumplir estas condiciones podrán entrar en la distribución de escaños. Posteriormente, dentro de cada partido, el candidato con mayor votación preferencial será quien finalmente acceda al cargo.

Visibles

El escenario es altamente fragmentado, con un elevado número de indecisos y una dispersión del voto que dificulta prever un claro ganador. Sin embargo, algunos candidatos han logrado posicionarse en la agenda regional.. Entre los candidatos con mayor visibilidad figuran Miguel Traverso García (Renovación Popular), Cristhian Velita (APP) y David Jiménez (Fuerza Popular), quienes vienen concentrando parte importante de la atención en este tramo final de la campaña.

El crecimiento de candidaturas nuevas y el desgaste de los partidos tradicionales marcan el pulso de esta elección. En este escenario, la elección senatorial en Junín no solo representa la definición de un nombre, sino también una prueba del nivel de madurez política del electorado. Con 52 candidatos en carrera por un solo escaño, la decisión final estará marcada por el voto informado o la ausencia de éste, en una de las elecciones más complejas de los últimos años.

Sin embargo, el politólogo Ginés Barrios Alderete advierte un escenario preocupante.

“En Junín elegiremos un Senado que casi nadie entiende. Electores que no distinguen el cargo y candidatos que tampoco lo comprenden, lo que resulta una combinación muy peligrosa”, indica. Agrega que esta situación podría derivar en un resultado riesgoso.

“De este modo, estamos por entregar un enorme poder político en medio de la ignorancia cívica. Así, ganarán los más ruidosos y no los más capaces. Y, como resultado tendremos un Senado poderoso en atribuciones, pero precario en legitimidad. Y eso, más temprano que tarde, lo pagaremos muy caro”. esto, terminaría afectando la gobernabilidad del país en el mediano plazo.