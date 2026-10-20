Una mujer fallecida y 10 heridos dejó el choque frontal entre una minivan de la empresa de transportes Móvil y un semitráiler que transportaba piedras, ocurrido en el kilómetro 26+600 de la Carretera Central, cerca del peaje de Quiulla La Oroya. Tras el impacto, la minivan cayó hacia el río Mantaro y terminó volcada a orillas del cauce.

La unidad de placa CVS -158 conducida por Hilario Marcelo Rajo Hilario (43) se desplazaba de Cerro de Pasco con destino a Huancayo con nueve pasajeros a bordo.

Según las primeras versiones, el semitráiler de placa C6G 939 conducido por Pedro Antonio Suárez Sánchez (50), que trasladaba piedras de Concepción a Lima, habría invadido el carril contrario y provocado el choque frontal.

La fuerza del impacto hizo que la unidad saliera de la carretera y terminara con las llantas hacia arriba, a orillas del Mantaro.

Tras el accidente, conductores de vehículos particulares y transeúntes habrían acudido para auxiliar a los pasajeros atrapados. Posteriormente, llegaron unidades de emergencia de la empresa Deviandes y de la Compañía de Bomberos de La Oroya, que trasladaron a los heridos hasta el Hospital Alberto Hurtado Abadía de Essalud en La roya.

Ellos fueron identificados como Wilber Chuco Panduro (56), Dancing Cornelio Cuellar (41), Santa Puris Vargas (45), Nasaria Roqoc Cárdenas (55), Víctor Huayllani Agui (45), César Carhuaz Lázaro (73), Abel Baldeón Núñez (43), Hermelinda Cayetano Ricse (60), Rossy Marcelo Rajo (27) e Hilario Marcelo Rajo (42). En tanto, se dio a conocer que una persona de sexo femenino perdió la vida en dicho accidente .

El caso está a cargo de la fiscal Karen Panduro, titular de la Fiscalía Provincial de Yauli- La Oroya. Quedaron detenidos los conductores por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo.